Gedenken an Befreiung vom Nationalsozialismus

In Deutschland wird heute an die Befreiung vom Nationalsozialismus im Zweiten Weltkrieg erinnert. Dazu sind auch in Hessen zahlreiche Gedenkveranstaltungen geplant. Allein in Kassel gibt es mehrere Aktionen: An der Kasseler Uni erinnern Studierende am Mittag an die Opfer des Faschismus - am Mahnmal "Die Rampe", einem Güterwaggon, der an die Deportation und Vernichtung der Juden erinnern soll. Bei einer Aktion am Mahnmal Weinbergstraße wird besonders an Widerstandskämpfer erinnert, dazu werden Kurzbiografien vorgelesen.

Weitere Gedenkveranstaltungen in Hessen sind unter anderem geplant in Hanau, Offenbach und auf dem Römerberg in Frankfurt. Heute vor genau 78 Jahren trat offiziell die Kapitulation der deutschen Wehrmacht in Kraft und der Zweite Weltkrieg war in Europa zu Ende. Er brachte über 60 Millionen Tote.