Sperrungen am Darmstädter Kreuz und Wetzlarer Kreuz

Wer regelmäßig auf den Autobahnen am Darmstädter Kreuz oder Wetzlarer Kreuz unterwegs ist, muss sich in dieser Woche auf Behinderungen einstellen:

Am Darmstädter Kreuz wird die Autobahn in Richtung Basel in den kommenden drei Nächten voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten an der neuen Zentralbrücke Süd. Reisende auf der A5 in Richtung Süden werden jeweils zwischen 21 und 5 Uhr ab den Anschlussstellen Langen/Mörfelden oder Weiterstadt umgeleitet.

Am Wetzlarer Kreuz gibt wird erneut eine Überleitung voll gesperrt: Dort ist heute Nacht zwischen 21 und 5 Uhr die direkte Einfahrt von der A480 auf die A45 in Fahrtrichtung Frankfurt nicht möglich. Auch das Wetzlarer Kreuz wird in den kommenden Jahren runderneuert.