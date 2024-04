Guten Morgen!

Es ist Donnerstag, der 18. April und die Vöglein singen es vom Dach: Es ist Zeit für den Morgenticker! Falls Sie sich nochmal im Bett umdrehen wollen, machen Sie das doch am besten mit dem Smartphone und der hessenschau-App in der Hand, dann verpassen Sie nichts. Mein Name ist Simon Rustler und wenn Sie bis zum Ende durchhalten, dann begleite ich Sie bis 10 Uhr in den Tag.

Alles was in der Nacht in Hessen passiert ist und was heute passieren wird (ohne Gewähr, ich bin ja kein Hellseher) wird diesen munteren Nachrichtenticker befüllen. Aber nicht nur das! Haben Sie eine interessante Geschicht', die vor Ihrer Haustür spielt oder eine Anmerkung? Schreiben Sie mir gerne. Oder haben Sie in Hessen was Besonderes, Skurriles, Lustiges, Ernstes entdeckt? Schicken Sie uns ein Foto. Damit werden auch Sie Teil des Morgentickers.

3, 2, 1 - und los geht es!