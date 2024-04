Feuer in Wiesbadener Schul-Neubau

In Wiesbaden hat es in der Nacht in einem Neubau der Elisabeth-Selbert-Schule gebrannt. Betroffen war laut Polizei ein Gebäude, in dem noch kein Unterricht stattfindet. Der Brand sei gelöscht, aktuell werde noch durchgelüftet, da es eine massive Rauchentwicklung gegeben habe. Weshalb es gebrannt hat, sei unklar. Größere Schäden erwartete die Polizei nicht. Und nun zur relevanten Nachricht für die Schülerinnen und Schüler: Der Unterricht kann wohl stattfinden. Ob das eine gute oder schlechte Nachricht ist, muss jeder der Betroffenen für sich entscheiden.

Aktuell gibt es wegen des Feuerwehreinsatzes noch eine Straßensperrung in Wiesbaden: Die Willi-Werner-Straße ist zwischen Ludwig-Erhard-Straße und Stegerwaldstraße in beiden Richtungen betroffen. So zu sehen in unseren Verkehrsmeldungen.