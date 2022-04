Rettungswagen in DRK-Garage in Fritzlar in Flammen

In der Fahrzeughalle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Fritzlar (Schwalm-Eder) hat es in der vergangenen Nacht gebrannt. Zufällig vorbeifahrende Sanitäter in einem Rettungswagen entdeckten und meldeten das Feuer. Als die ersten Einsatzkräfte gegen 20.30 Uhr eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus der Fahrzeughalle. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Allerdings entstand ein erheblicher Schaden an mehreren Rettungsfahrzeugen. Die Polizei geht von rund 300.000 Euro Schaden aus. Warum es in der Halle brannte, muss noch ermittelt werden. Die Polizei vermutet aber einen technischen Defekt in einem der abgestellten Rettungsfahrzeuge.