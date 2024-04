Huskies bangen um Aufstieg

Nach dreimal Blaulicht kommt nun einmal Sport: Der große DEL-Traum der Kassel Huskies, ihres Zeichens selbsternannter Aufstiegsfavorit, droht zu platzen. Die Schlittenhunde, wie die Eishockey-Cracks von Experten und Nicht-Experten genannt werden, sind am Sonntagabend in der Final-Serie gegen Regensburg erstmals in Rückstand geraten. Die Huskies verloren Spiel fünf in eigener Halle trotz einer 2:0-Führung am Ende mit 2:5 und liegen nun in der Best-of-Seven-Serie mit 2:3 zurück. Kühne Mathematiker stellen fest: Regensburg fehlt noch ein Erfolg zur Meisterschaft, Kassel darf sich ab sofort keinen Ausrutscher mehr erlauben. Weiter geht’s schon am Dienstagabend.