Tim Görner an der Seitenlinie des FSV Frankfurt. Bild © Imago Images

Der FSV Frankfurt feiert einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg aus der Regionalliga. Die Bornheimer setzen sich überraschend gegen den Spitzenreiter, die Stuttgarter Kickers, durch. Für die anderen hessischen Teams läuft es schlechter.

Das kam ziemlich unerwartet: Der abstiegsbedrohte FSV Frankfurt triumphierte am Sonntag überraschend im eigenen Stadion gegen den Tabellenführer der Regionalliga Südwest, die Stuttgarter Kickers. Gleich mit 3:1 (2:0) schickte die Mannschaft von Trainer Tim Görner die Schwaben nach Hause. Der Held des Tages aus Frankfurter Sicht: Onur Ünlücifci. Der 26-Jährige erzielte alle drei FSV-Tore (5., 33., 47.). Die Aufholjagd der Kickers kam zu spät. Durch den Erfolg verschafften sich die Bornheimer in der Tabelle ein gutes Polster auf die Abstiegszone.

FSV Frankfurt - Stuttgarter Kickers 3:1 (2:0) Tore: 1:0 Ünlücifci (5.), 2:0 Ünlücifci (34.), 3:0 Ünlücifci (47.), 3:1 Tekerci (66.)

Zuschauer: 3.147

Steinbach Haiger verspielt Führung

Für den TSV Steinbach Haiger lief es gegen das andere Stuttgarter Team, die Zweitvertretung des großen VfB, dagegen deutlich schlechter. Zwar gingen die Mittelhessen in Führung, verloren beim Tabellendritten am Ende aber doch mit 3:4 (1:0). Die frühe TSV-Führung durch Marvin Jung (3.) sollte nur bis zur Pause Bestand haben, danach drehte der VfB auf und überrannte die Gäste. Ertan Hajdaraj mit einem Doppelpack für die Gäste (79., 90.+2) konnten zwar noch verkürzen, an der Niederlage änderte das aber nichts mehr. Die Abstiegssorgen bei den Steinbachern bleiben damit bestehen.

VfB Stuttgart II – TSV Steinbach Haiger 4:3 (1:0) Tore: 0:1 Jung (4.), 1:1 Galjen (46.), 2:1 Meyer (50.), 3:1 Galjen (56.), 4:1 Galjen (63.), 4:2 Hajdaraj (80.), 4:3 Hajdaraj (90.)

Zuschauer: 350

Eintracht II verliert auf Kunstrasen in Mainz

Auch die zweite Mannschaft der Frankfurter Eintracht erlebte einen miesen Sonntag. Beim bisherigen Vorletzten TSV Schott Mainz verlor die Mannschaft von Trainer Kristjan Glibo überraschend deutlich mit 0:3 (0:0). Auch Stürmer Nacho Ferri, der am vergangenen Freitag noch in der Bundesliga bei den Profis gegen Augsburg eingesetzt wurde, konnte auf dem Mainzer Kunstrasenplatz die Pleite nicht verhindern.