Geldautomaten in Rüsselsheim und Schwalmstadt-Treysa gesprengt

Gleich zwei Geldautomaten sind in der Nacht in Hessen gesprengt worden: Der eine stand in Schwalmstadt-Treysa, der andere in Rüsselsheim (Groß-Gerau). Viel ist dazu noch nicht bekannt: Wie die Polizei mitteilte, ist in beiden Fällen unklar, ob die Täter Geld erbeuteten.

In Schwalmstadt-Treysa stand der Automat in einem Lebensmittelladen. Laut Polizei soll es sich um vier bis fünf Täter handeln, die mit einem Auto in unbekannte Richtung weggefahren sind. In Rüsselsheim seien die Täter nach der Sprengung mit hoher Geschwindigkeit in einem dunklen Sportwagen geflohen. Die Fahndung nach ihnen läuft.