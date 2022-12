Holzkohlegrill löst Gasalarm in Wohnhaus aus

In Großkrotzenburg (Main-Kinzig) hat gestern Abend ein Grill in einer Wohnung für einen Gasalarm gesorgt. Wie die Polizei heute früh mitteilte, waren Rettungssanitäter und Notarzt zunächst wegen eines Patienten in dem Mehrfamilienhaus. Bei ihrem Einsatz haben demnach die Kohlenmonoxid-Warngeräte angeschlagen. Daraufhin rückte die Feuerwehr aus.

Laut Polizei hatte eine Familie einen Holzkohlegrill in ihrer Wohnung angezündet. Die Feuerwehr brachte die zwölf Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Mehrfamilienhaus und nahm Kohlenmonoxid-Messungen vor. In der betroffenen Wohnung sei der Wert erhöht gewesen. "Das konnten wir dann relativ schnell per Lüftung rausdrücken", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die dreiköpfige Familie aus der betroffenen Wohnung kam in ein Krankenhaus. Alle anderen Bewohner blieben unverletzt.