Wolken, Schneeregen und ein kleines bisschen Sonne

So, jetzt mal zum Wetter: In der Vorhersage der hr-Meteorologen ist von "vielen Wolken" die Rede. Wenn ich aus dem Fenster der Redaktion im Frankfurter Funkhaus am Dornbusch schaue, kann ich das nur bestätigen. Nix mit Mondspektakel oder so. Im Lauf des Vormittags soll es in Nordhessen dann auch noch ordentlich regnen oder sogar schneien (oder ne schön fiese Mischung aus beidem: die Schneefallgrenze liegt bei 200 bis 300 Metern). Am Nachmittag regnet es dann auch in Mittelhessen. Die Südhessen haben die größten Chancen, trocken durch den Tag zu kommen - und vielleicht sogar auch mal kurz die Sonne zu sehen. Die Temperaturen steigen heute höchstens auf 0 bis 5 Grad.