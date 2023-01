Fremdwährung für Hilfsprojekte spenden

Wohin mit dem Restgeld vom letzten Urlaub im Ausland? Häufig landen die Münzen und Scheine in irgendeiner Schublade und geraten in Vergessenheit. Doch es gibt auch eine sinnvollere Möglichkeit: Die Sozialverband Caritas kann das Geld in Euro umtauschen und damit Hilfsprojekte finanzieren. Auch alte Währungen wie D-Mark, Gulden und Schilling werden angenommen, wie die Caritas Fulda mitteilt. "Kleine Münze, große Hilfe" lautet das Motto der Sammelaktion für Fremdwährungen und Altgeld. Abgeben kann die Münzen und Scheine in Sammelboxen in den Geschäftsstellen der Caritasverbände im Bistum Fulda sowie in vielen Einrichtungen, bei Pfarrgemeinden und in Kindertagesstätten.