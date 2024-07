Burgfestspiele in Bad Vilbel sollen weitergehen

The show must go on: Nach dem Mauereinsturz an der Burgruine in Bad Vilbel sind die Festspiele wohl nicht in Gefahr. Das bestätigten Festspiel-Intendant Claus-Günther Kunzmann am Morgen dem hr. "Das ist die einzige Ecke, wo keine Zuschauer hinkommen. Insofern wird es auch den Spielbetrieb aller Voraussicht nach in keiner Weise tangieren." Weitere Details zum Unglück gibt es später auf einer einberufenen Pressekonferenz.