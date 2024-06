33-Jähriger öffnet Blitzer bei Wiesbaden

Was steckt eigentlich genau in einem Blitzer? Sie haben sich diese Frage auch noch nie gestellt? Geht mir ähnlich. Für einen Mann aus Frankfurt war das aber eigener Aussage zufolge eine elementare Frage. Deswegen öffnete der 33-Jährige gestern am späten Abend an der A3 in der Höhe Wiesbaden-Breckenheim einen dort aufgestellten mobilen Blitzer. Eine Streife der Polizei entdeckte das defekte Gerät und sah, dass ein Radschlüssel in der Wartungsklappe steckte. Bei der Überprüfung fanden die Beamten zudem an Ort und Stelle ein Mobiltelefon, eine Armbanduhr sowie einen Schlüsselbund. Ergo: Der Verursacher konnte nicht weit sein. Kurz später tauchte der 33-Jährige dann auch wieder auf, gab sich als Blitzer-Demolierer zu erkennen und verblüffte die Polizisten mit seinem ungewöhnlichen Grund. Die Konsequenz: eine Anzeige.