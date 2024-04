Möglicher Bombenfund in Darmstadt

Ist es eine Bombe oder vielleicht was anderes, was in einer Baugrube in Darmstadt gefunden wurde? Man ist sich da nicht so sicher - schon seit gestern. Der Kampfmittelräumdienst, die Stadt, die Feuerwehr und das Ordnungsamt stehen schon in den Startlöchern - für alle Fälle. Ab 9 Uhr wird deshalb das Areal um die Rheinstraßenbrücke großräumig gesperrt. Dann will man das "Verdachtsobjekt", wie es in der Mitteilung der Stadt heißt, freilegen und beurteilen. Momentan bewacht die Polizei die Baugrube, dass da bloß keiner zu nah dran geht.