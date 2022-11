Offenbacher Weihnachtsmarkt wird eröffnet

In Offenbach öffnet heute der erste große Weihnachtsmarkt in Hessen. Um 18 Uhr wird er offiziell eröffnet von Oberbürgermeister Felix Schwenke (SPD). Nach Angaben des Veranstalters öffnet der Markt bewusst etwas früher als sonst, damit die Standbetreiber nach den vergangenen beiden Corona-Jahren an mehreren Tagen öffnen können.

Der Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr ohne Auflagen wie Personen-Obergrenzen oder Abstandsregeln statt. Insgesamt beteiligen sich 22 Schausteller und 40 Vereine am Offenbacher Weihnachtsmarkt. Nach Offenbach beginnen dann auch in der nächsten Woche die Weihnachtsmärkte in Frankfurt, Kassel, Darmstadt und Fulda.