Rauschenberg: Brand in ehemaligem Hotel

In Rauschenberg (Marburg-Biedenkopf) ist es am Morgen zu einem Brand in einem ehemaligen Hotel gekommen. Wie ein Sprecher der Stadt mitteilte, ging der Alarm gegen fünf Uhr bei der Feuerwehr ein, es brannte in einem Teil des Hauses. In dem Gebäude sind ausländische Arbeiter untergebracht. Insgesamt 45 Menschen mussten das ehemalige Hotel verlassen, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Feuerwehr geht derzeit davon aus, dass das Feuer in einem Verteilerkasten ausgebrochen ist. Brandstiftung sei es wohl nicht gewesen.