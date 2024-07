Bergstraße nicht mehr kleinstes Weinbaugebiet

Hier kommt die Meldung im Morgenticker, von der Sie noch nicht wussten, dass es solche Meldungen wirklich gibt. Und zwar: Das Weinbaugebiet an der Hessischen Bergstraße ist nicht mehr das kleinste Weinbaugebiet in Deutschland. Da schau her! Wie das geht, fragen Sie sich? Die Antwort: Das Weinbaugebiet am Mittelrhein ist innerhalb eines Jahres um 6 auf 460 Hektar geschrumpft und belegt nun den letzten Platz (oder ersten, ganz nach Sichtweise). Das berichtet Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut (DWI) in Bodenheim (Rheinland-Pfalz). Diese 460 Hektar sind nun ein Hektar Reben weniger als an der Hessischen Bergstraße. Na, wenn das mal keine Meldung wert ist!