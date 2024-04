Schüler*innen planen Zeichen gegen Gender-Verbot

Sie werden es mitbekommen haben: Die schwarz-rote Landesregierung hat den Gender-Sonderzeichen den Kampf angesagt. So dürfen Abiturienten, Real- und Hauptschüler in Hessen keine Genderzeichen in ihren Abschlussprüfungen verwenden. Wer doch auf Doppelpunkt, Sternchen oder Unterstrich zurückgreift, dem (oder der!) droht Punktabzug.

Und diesen wollen einige Schüler*innen offenbar bewusst in Kauf nehmen, um zu zeigen, was sie vom Erlass des Kultusministeriums halten. Wie Landesschulsprecherin Louise Terhorst sagte, wollen sich manche Prüflinge dem Genderverbot im Abi widersetzen und damit ein "Statement setzen".

Auch sie selbst wolle im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit im Abitur an verbotenen Gendersonderformen innerhalb von Wörtern festhalten, ergänzte die 18-Jährige vor der schriftlichen Deutschprüfung am Donnerstag. Terhorst ist nach eigenen Worten schon lange an das Gendern gewöhnt, auch in der Schule. Zudem spare es Zeit und sei praktisch: "Richter*innen zum Beispiel schreibe ich schneller als Richterinnen und Richter", sagte die Schülerin der Internatsschule Schloss Hansenberg in Geisenheim im Rheingau.