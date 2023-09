Zwei Pferde verletzt: Polizei ermittelt

Nachdem zwei Pferde in Osthessen verletzt wurden, ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. Nach Angaben der Beamten von gestern brachen Unbekannte am vergangenen Wochenende in einen Stall in Grebenhain (Vogelsberg) ein und verletzten ein Pferd mit einem spitzen Gegenstand im Brustbereich. Ein Tierarzt musste das Tier wegen der schweren Verletzungen einschläfern.

Bereits am Freitag war demnach in Hosenfeld (Fulda) ein Pferd im Genitalbereich verletzt vorgefunden worden. Das Tier musste in eine Klinik gebracht werden.