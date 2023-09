20 Schulen in Pilotprojekt für klimafreundlichere Schulhöfe

20 Schulen in Hessen wollen ihre Schulhöfe klimafreundlicher gestalten. Hierfür nehmen sie an einem Pilotprojekt teil, das vom hessischen Ministerium für Umwelt und von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) ins Leben gerufen wurde. Das Ziel dabei ist es "Schulhöfe in klimafreundliche Freiräume und anregende Lernorte zu verwandeln", wie eine Sprecherin des Umweltministeriums sagte. Schulformen aus ganz Hessen seien an dem Projekt beteiligt.

Zehn Schulen seien bereits mit der Umgestaltung fertig oder sind derzeit dabei, das Projekt abzuschließen – sie haben an der ersten Projektrunde in den Jahren 2020/21 teilgenommen. In der aktuellen zweiten Runde planen zehn weitere Schulen die Umgestaltung ihres Geländes. Darunter sind etwa die Grundschule am Hengstbach in Dreieich (Offenbach) und die Erich Kästner-Schule in Bürstadt (Bergstraße).