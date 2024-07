Nashornbulle Taco wohnt künftig im Frankfurter Zoo

Wer bei Taco an eine Teigtasche mit Hackfleischfüllung denkt, muss ab sofort in Frankfurt ein bisschen umdenken. Denn der Frankfurter Zoo stellt heute sei neues Spitzmaulnashorn vor und das trägt den Namen Taco. Taco hat bislang im Kölner Zoo gewohnt und ist nun vom Rhein an den Main umgezogen.

Der Kölner Zoo bekommt zwei Jungtiere, den fünfjährigen Bullen "Malte" aus dem Zoo im niederländischen Rotterdam und die fast siebenjährige "Hazina" aus dem Zoo in Doué-la-Fontaine in Frankreich. Dafür musste jedoch für den 29 Jahre alte Taco ein neues Zuhause gefunden werden. Nach dem Tod des Bullen Kalusho im Dezember 2023 war die Zukunft der Nashörner in Frankfurt zunächst ungewiss, doch nun begrüßt der Zoo mit Taco wieder ein Spitzmaulnashorn.