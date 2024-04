Eintracht-Trainingslager in Kentucky

Wer beim Wort Kentucky entweder an Chicken Wings oder RTL-Samstagnacht denkt, hat eine ähnliche Gehirnfunktion wie ich. Spätestens ab dem kommenden Sommer hat Kentucky aber auch eine direkte Verbindung zu Eintracht Frankfurt. Wie die Hessen am Sonntag mitteilten, wird das diesjährige Vorbereitungs-Trainingslager nämlich in Louisville, Kentucky stattfinden. Los geht’s am 22. Juli, die Rückkehr nach Frankfurt ist für den 3. August geplant.

Wenn Sie sich fragen, was man in Louisville so machen kann: Das Fort Knox ist in unmittelbarer Nähe, es gibt dort zudem einen Ort mit dem schönen Namen Frankfort. Und mit etwas mehr Zeit könnte man vom Testspiel im mexikanischen Juárez noch einen Abstecher zur Breaking-Bad-Stadt Albuquerque machen. Grüßen Sie mir Walter White! Früher war mehr Windischgarsten.