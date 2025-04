Katretter ist ein App-basiertes Ersthelfer-Alarmierungssystem, über das in mehreren Leitstellengebieten in Deutschland freiwillige Ersthelfer zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand oder einer bewusstlosen Person in der Nähe gelotst werden können.

Geht also bei einer Rettungsleitstelle oder Rettungsorganisation ein Notruf über einen Kreislaufstillstand ein, alarmiert das System bis zu drei Personen, die sich in einem Radius von 500 Metern um die Einsatzstelle aufhalten. In weniger dicht besiedeltem Gebiet wird in einem Umkreis von bis zu 1.000 Metern gesucht.

Wichtig: Auch wenn ein Katretter kommt - es kommt immer auch ein Rettungswagen.