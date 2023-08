Ursache des Stromausfalls war ein technischer Defekt an der Umspannanlage in Rödermark-Urberach

Ursache des Stromausfalls war ein technischer Defekt an der Umspannanlage in Rödermark-Urberach Bild © 5vision.news

Ein großflächiger Stromausfall hat in Südhessen und Teilen des Rhein-Main-Gebiets für Chaos gesorgt. Supermärkte mussten schließen, das Handynetz funktionierte nicht. An einer ausgefallenen Ampelanlage kam es zu einem schweren Unfall.

Die Polizei bestätigte dem hr am Donnerstagvormittag großflächige Stromausfälle in Südhessen und Teilen des Rhein-Main-Gebiets. Betroffen waren unter anderem Darmstadt, Dieburg, Münster, Messel, Groß-Umstadt (alle Darmstadt-Dieburg), Höchst (Odenwald), Egelsbach, Dreieich und Langen (Offenbach) sowie Mörfelden-Walldorf (Groß-Gerau). Gegen 10.30 Uhr setzte dort die Stromversorgung aus.

Unfall wegen ausgefallener Ampel

In dem Bereich fielen daraufhin unter anderem mehrere Ampelanlagen aus. Auf der B486 zwischen Langen und Offenthal kam es deshalb nach ersten Erkenntnissen zu einem Auffahrunfall mit einem Lkw und einem Pkw.

Auffahrunfall mit einem Lkw und einem Pkw nach Ampelausfall zwischen Langen und Offenthal. Bild © 5vision.news

In Messel und Langen wurden Supermärkte wegen der fehlenden Stromversorgung vorübergehend geschlossen. "In Egelsbach musste der Flugplatz seinen Flugbetrieb einstellen und stand nur für Notfalllandungen zur Verfügung", sagte der Brandinspektor der Feuerwehr Egelsbach, Christian Klöppel. Auch das Handy- und Telefonnetz waren teilweise eingeschränkt.

Strom wieder da

Ursache für die Stromausfälle war nach Angaben des Energieversorgers Süwag ein technischer Defekt an der Umspannanlage in Rödermark-Urberach. Deshalb habe der Strom für etwa 50 Minuten nicht an nachfolgende Umspannwerke in der Region weiterverteilt werden können.

Feuerwehren wurden flächendeckend zu möglichen Einsätzen zusammengerufen, auf dem zentralen Langener Lutherplatz richteten die Einsatzkräfte einen Informationsstand ein. In den betroffenen Gemeinden kehrte der Strom Süwag zufolge gegen 11.20 Uhr wieder zurück.