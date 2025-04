Was haben ein Fachwerkhaus, eine VR-Brille und Gäste aus Hongkong gemeinsam? Sie gehören zur Erfolgsgeschichte der Deutschen Märchenstraße, die seit 50 Jahren zeigt, wie Tourismus und Erzählkunst perfekt zusammenpassen.

Die Sababurg im nordhessischen Reinhardswald liegt ebenfalls an der Märchenstraße.

Es ist ein Bild wie aus einem Märchenbuch: Eine steinerne Treppe führt zu einer großen Holztür, daneben ein Turm mit spitzem Dach. Das Fachwerkhaus mit Innenhof ist eindrucksvoll - und historisch bedeutsam: Hier, im Amtshaus von Steinau an der Straße (Main-Kinzig), sind die Sprachwissenschaftler und Märchensammler Jacob und Wilhelm Grimm aufgewachsen. Heute gehört das Gebäude zu den wichtigsten Stationen auf der Deutschen Märchenstraße - und ist Schauplatz einer ungewöhnlichen Stadtführung.

Denn wer sich von Stadtführerin Renate Kania durch Steinau führen lässt, kann das auch mit Virtual-Reality-Brille tun. Eine virtuelle Zeitreise versetzt Besuchende in die Kindheit der Brüder Grimm und damit direkt in den malerischen Innenhof.

Ausflug in die virtuelle Vergangenheit

"Hier im Amtshof war früher immer sehr viel los", erklärt Kania. "Deswegen würde ich vorschlagen: Sie dürfen die Brille aufsetzen und wir schauen uns an, was hier so los war." Und schon beginnen die Gänse zu schnattern und die jungen Jacob und Wilhelm spielen - virtuell.

Nach dem Ausflug in die virtuelle Vergangenheit führt Renate Kania weiter durch die verwinkelte Altstadt von Steinau. "Wir sind mit Herzblut dabei, egal in welcher Form der Führung", sagt sie. "Man will den Gästen den Ort und die schönen Dinge zeigen, die es hier zu sehen gibt. Dass die berühmten Brüder Grimm hier lebten, das ist natürlich etwas ganz Besonderes."

Vor genau 50 Jahren wurde deshalb in Steinau die Deutsche Märchenstraße gegründet. Von Hanau verläuft sie über Steinau, Marburg und Kassel bis nach Bremen. Insgesamt liegen rund 65 Kommunen und Regionen auf der Strecke.

"Kulturtouristisches Kapital"

Der Gedanke dahinter: "Kulturtouristisch Kapital daraus zu schlagen", sagt Benjamin Schäfer, Geschäftsführer des Vereins Deutsche Märchenstraße . "Durch viele Gespräche kam dann die Idee auf, von der Geburtsstadt der Brüder Grimm bis zu den Bremer Stadtmusikanten eine Route zu bilden und sich gemeinsam mit den Märchen zu vermarkten."

Weitere Informationen Geheimtipp: Schauenburger Märchenwache Die Märchenwache in Schauenburg (Kreis Kassel) pflegt die Sagen und Geschichten vieler Märchenbeiträger zu den Brüdern Grimm. "In der Bevölkerung war die Existenz dieser Märchenbeiträger kaum präsent", erklärt die Kulturwissenschaftlerin Nicole Nieraad-Schalke, die an der Philipps-Universität Marburg ihre Dissertation über den Tourismus und die Märchenstraße verfasste. Erst durch das langjährige Engagement des Künstlers Ali Schindehütte und seines Fördervereins sei ein Ort entstanden, der Wissen, Kunst und Erinnerung miteinander verbindet. "Die Märchenwache zeigt beispielhaft, wie sich Bildung, Kunst und lokales Engagement zu einer lebendigen Erinnerungskultur verbinden können", sagt Nieraad-Schalke. Ende der weiteren Informationen

Die Märchenstraße zieht Menschen aus aller Welt an - etwa nach Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg), wo Schneewittchen seine nordhessischen Wurzeln hat, oder in kleine Fachwerkstädtchen mit märchenhaften Altstadtkernen. In den vergangenen Jahren kamen Touristen aus Bolivien, Hongkong, Neuseeland oder Südafrika nach Steinau, wie das dortige Verkehrsbüro meldet.

Das ehemalige Amtshaus in Steinau. Bild © Imago Images

Die Deutsche Zentrale für Tourismus zählt die Märchenstraße unter den Top-100-Reisezielen auf. Aber wie viele Reisende kommen jetzt wegen den Märchen nach Hessen? "Das hat tatsächlich noch nie jemand gezählt, denn es wäre total kompliziert zu zählen", sagt Dominik Kuhn, Stadtsprecher in Hanau.

Auf der Suche nach dem romantischen Deutschland

Es gebe sowohl aus europäischen Nachbarländern als auch aus Übersee Anfragen, heißt es vom Märchenstraßen-Verein: "Viele verstehen die Märchenstraße als Einladung, sich auf die Suche nach dem romantischen Deutschland zu machen - weil sich dieses Bild so eng mit den weltweit bekannten Märchen der Brüder Grimm verbindet."

Die zahlreichen Angebote entlang der Strecke würden die Attraktivität des Reiselandes Hessen stärken, sagt Herbert Lang von Hessen Touristik: "Besonders stolz sind wir auf die weltweite Aufmerksamkeit."

Zum 50. Geburtstag der Deutschen Märchenstraße sind zahlreiche Aktionen geplant. Kostenlose Stadtführungen, besondere Veranstaltungen und kreative Angebote sollen das Jubiläum für Besucherinnen und Besucher besonders machen. Auch Renate Kania wird wieder Gäste auf Zeitreise mitnehmen - ins Steinau des frühen 19. Jahrhunderts, zur Kindheit zweier Brüder, deren Geschichten die Welt verzauberten.