Märkte und Feste in Hessen

Hier kommt unsere Übersicht über aktuelle und uns gemeldete Märkte und Feste in Hessen.

Veröffentlicht am 06.10.24 um 19:37 Uhr

Frankfurt

12. Oktober - The Nightmarket

Design- und Kunstmarkt in der Niddastraße 58, von 17 bis 01 Uhr, Eintritt: 11 Euro

Idstein

12./13. Oktober - Idsteiner Herbstmarkt

In der Altstadt und der Fußgängerzone, am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Korbach

12./13. Oktober - Mittelalterlicher Markt

In der Fußgängerzone, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Staufenberg

13. Oktober - Oberhessische Vogelbörse

In der Stadthalle, von 7 bis 12 Uhr

Trebur

11./12. Oktober - Oktoberfest mit Livemusik

Im Festzelt am Freibad, jeweils ab 19 Uhr, Eintritt: am Freitag 26 Euro und am Samstag 28 Euro

Weilrod

12. Oktober - Kerbedisco „Neon Party“

Im Kulturforum Hochtaunus, Hasselbach, ab 20 Uhr

