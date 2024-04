Ein Unfall auf der A66 bei Gelnhausen (Main-Kinzig) hat einen Schaden im sechstelligen Bereich verursacht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr ein 65 Jahre alter Autofahrer am Montag in Richtung Frankfurt und übersah einen Anhänger, der eine Baustelle sicherte. Er prallte gegen diesen - durch herumfliegende Fahrzeugteile wurden mehrere Autos beschädigt. Eine weitere Autofahrerin stieß mit dem Auto des 65-Jährigen zusammen. Der Mann zog sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Demnach entstand ein Sachschaden von rund 160.000 Euro.