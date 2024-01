Nach einem Weihnachtsmarkt-Besuch in Kassel soll ein 17-Jähriger einem 20-Jährigen im Streit mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Der Mann aus Nordhessen ist nun an seinen Verletzungen gestorben.

Bereits Ende vergangener Woche sei der 20 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Kassel in Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Mittwoch gemeinsam mitteilten. Der 20-Jährige war den Angaben zufolge durch einen Fausthieb mit dem Kopf auf den Asphalt gestürzt und hatte sich dabei so schwer verletzt, dass er trotz einer Notoperation nicht überlebte.

Ermittlungen gegen 17-Jährigen

Es werde gegen einen 17-Jährigen aus Melsungen (Schwalm-Eder) wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt, hieß es. Der Jugendliche soll dem 20-Jährigen in einem Streit an einer Haltestelle in der Kasseler Innenstadt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Er sei zunächst vom Tatort geflüchtet, noch am selben Abend nach einer Fahndung dann aber in einem Zug am Bahnhof Wilhelmshöhe festgenommen worden.

Laut der Polizei hatten Zeugen geschildert, dass beide Männer vor dem Streit an der Haltestelle mit einer mehrköpfigen Gruppe den Kasseler Weihnachtsmarkt besucht hatten. Wie genau es dann zu der Auseinandersetzung und dem Fausthieb kam und was der Grund des Streits war, werde weiter ermittelt.