In der Nähe der Schienen am Frankfurter Berg ist eine Weltkriegsbombe gefunden worden.

250-Kilo-Bombe in Frankfurt entschärft

Sperrung am Frankfurter Berg

Wenige Stunden nach dem Fund ist eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe im Stadtteil Frankfurter Berg bereits entschärft worden. Wegen des Blindgängers war der Bahnverkehr unterbrochen, zahlreiche Anwohner mussten ihre Häuser verlassen.

Die Entschärfung durch den Kampfmittelräumdienst dauerte nur wenige Minuten. Um kurz vor 19 Uhr am Mittwochabend gaben die Experten Entwarnung: Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe, die Bauarbeiter sind am Mittag im Frankfurter Nordosten entdeckt hatten, konnte erfolgreich entschärft werden. Der Fundort des Blindgängers lag in der Nähe der S-Bahnstation Frankfurter Berg.

A661 außerhalb des Sperrgebiets

Evakuiert wurde das Gebiet im Radius von 500 Metern - darin lagen auch das Wohngebiet Im Hilgenfeld und die Wohngemeinschaft Bonameser Straße. Rund 1.800 Anwohner und Anwohnerinnen mussten ihre Häuser bis 16 Uhr verlassen. Danach wurde der Bereich von der Polizei kontrolliert, ehe mit der Entschärfung begonnen werden konnte.

Die A661, die vielbefahrene Homburger Landstraße sowie der Berkersheimer Weg befanden sich knapp außerhalb des Sperrgebiets.

Bahnverkehr eingestellt

Der S-Bahnhof wurde bereits am Mittag für den Zugverkehr gesperrt. Rund um die Entschärfung wurde der Bahnverkehr in dem Stadtteil dann komplett eingestellt. Wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete, fuhren seit Mittag keine Züge der Linie S6 zwischen dem Frankfurter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Bad Vilbel mehr.

Auch auf mehreren Regionalbahn-Linien kam es nach dem Fund zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen. Die Sperrungen sollten zeitnah nach der Entschärfung wieder aufgehoben werrden.