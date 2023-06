Der Eingang zum Haus in Wiesbaden-Klarenthal, in dem die Frau tot aufgefunden wurde.

Der Eingang zum Haus in Wiesbaden-Klarenthal, in dem die Frau tot aufgefunden wurde. Bild © 5vision.news

Tatverdächtiger nach Tötungsdelikt in Wiesbaden in U-Haft

Nach dem Tod einer 81-Jährigen in ihrem Haus in Wiesbaden-Klarenthal steht fest, dass sie durch scharfe Gewalt starb. Tatverdächtig ist ein 46 Jahre alter Bekannter.

Die 81-jährige Frau war am vergangenen Samstag von ihrem Ehemann und einer Nachbarin tot aufgefunden worden. Die Obduktion der Leiche ergab, dass sie durch scharfe Gewalt mit einem Messer zu Tode kam, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten.

Der 46 Jahre alte Mann sei im Laufe der Ermittlungen ins Visier der Behörden geraten. Er wurde demnach bereits am Mittwoch in seiner Wiesbadener Wohnung festgenommen. Am Donnerstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der wegen Mordverdachts Untersuchungshaft anordnete.

Das spätere Opfer soll dem Verdächtigen die Tür geöffnet haben. "Es war niemand Fremdes, wohl eine bekannte Person", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Näheres zum Verhältnis zu dem Bekannten des Ehepaares gab die Behörde zunächst nicht bekannt. Zu einem möglichen Motiv machten die Ermittler ebenfalls keine Angaben.

