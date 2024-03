Ein ausgebrannter Lkw hat auf der A3 von Frankfurt in Richtung Köln für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Zwischen Kelsterbach und Niedernhausen staute sich der Verkehr zeitweise auf mehr als 20 Kilometern. Rettungskräfte meldeten Probleme mit der Rettungsgasse.

Der Brand eines mit Papierrollen beladenen Lastwagens hat am Mittwoch auf der A3 bei Niedernhausen (Rheingau-Taunus) über viele Stunden den Verkehr lahmgelegt. Auch am späten Abend staute sich der Verkehr noch auf einigen Kilometern.

Der ausgebrannte Lkw sollte mit einem Kran geborgen werden. Zudem muss an der Unfallstelle der Asphalt auf dem rechten Fahrstreifen erneuert werden. Das könnte nach Angaben der zuständigen Polizeiautobahnstation bis zum Donnerstagmorgen dauern. Die rechte Spur bleibt bis dahin gesperrt.

Auffahrunfall löst Brand aus

Wie die Polizei mitteilte, war gegen 10.30 Uhr ein Lkw auf der rechten Spur der A3 in Richtung Köln auf einen anderen Laster aufgefahren. Es sei niemand verletzt worden. Der aufgefahrene Laster habe nach kurzer Zeit angefangen zu brennen, auch sei Öl ausgelaufen. Das Feuer sprang auf die Böschung über. Auch deshalb war die Feuerwehr mit zahlreichen Fahrzeugen im Einsatz.

Helfer mit Rettungsgassen-Problem

Laut Angaben des Polizeisprechers hatten die Rettungskräfte "immense Probleme", die Unfallstelle zu erreichen, da die Rettungsgasse "nicht optimal" gebildet worden sei. Gegen 12 Uhr sei das Feuer gelöscht worden, jedoch sei der betroffene Laster völlig ausgebrannt.

Die Rettungskräfte hatten laut Polizei "immense Probleme", zur Unfallstelle zu gelangen. Bild © Mike Seeboth

Wegen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bildete sich ein langer Stau in Richtung Köln. Der hr-Verkehrsservice meldete gegen 19.30 Uhr einen 14 Kilometer langen Stau zwischen dem Mönchhof-Dreieck und Wiesbaden/Niedernhausen. Zeitweise staute sich der Verkehr auf rund 23 Kilometern.

Die linken beiden Fahrstreifen waren am Nachmittag freigegeben worden. Das Öl auf der Fahrbahn wurde beseitigt. Nach weiteren Arbeiten in der Nacht lief der Verkehr am Donnerstagmorgen reibungslos an.