Gaffer-Crash auf der Gegenseite A3 nach Unfall mit Sprinter und mehreren Lkw gesperrt

In einer Baustelle auf der A3 sind in der Nacht mehrere Lastwagen aufeinander gefahren. Zuvor war ein Sprinter in der Nachtbaustelle verunglückt. Die Autobahn dürfte bei Obertshausen für längere Zeit gesperrt bleiben. Auch auf der Gegenseite gab es einen Unfall mit mehreren Autos.

Bild © picture-alliance/dpa

Der Unfall ereignete sich etwa 500 Meter vor der Anschlussstelle Obertshausen (Offenbach): Ein Sprinter prallte nach Polizeiangaben in die Sperrwand einer Nachtbaustelle auf dem rechten Fahrstreifen. In der Folge ereignete sich ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkw. Demnach waren zwei der Fahrer zunächst eingeklemmt, konnten aber befreit werden. Wie viele der Beteiligten verletzt wurden und wie schwer, war am frühen Morgen noch nicht bekannt. Schwierige Aufräumarbeiten Die Autobahn muss an der Unfallstelle noch von Fahrzeugen und Trümmern befreit und anschließend gereinigt werden. Das dürfte nach Aussage eines Polizeisprechers von 5.45 Uhr noch einige Stunden dauern. Neben Trümmerteilen hätten sich auch Betriebsstoffe auf der Fahrbahn verteilt. Die A3 von Frankfurt in Fahrtrichtung Würzburg wurde gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 6 Uhr betrug der Stau in Richtung Würzburg rund vier Kilometer. Stau-Info und ÖPNV-Störungen Aktuelle Verkehrsmeldungen für Straße, Bus & Bahn Zur Übersicht Gaffer-Unfall Richtung Frankfurt Gegenüber der Unfallstelle ereignete sich laut Verkehrszentrale Hessen ein Auffahrunfall mit sechs oder sieben Pkw. Auch in Richtung Frankfurt musste die Autobahn daraufhin auf zwei Fahrstreifen gesperrt werden. Hier staute sich der Verkehr schnell auf einer Länge von sieben Kilometern.