Fußgängerinnen in Gelnhausen von Auto erfasst

Zwei 41 und 14 Jahre alte Fußgängerinnen sind am Montagabend in Gelnhausen (Main-Kinzig) an einem ampelgeregelten Überweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der 83 Jahre alte Autofahrer offenbar übersehen, dass die Ampel für ihn auf Rot stand.