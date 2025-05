Auf dem Rücksitz ihres Autos hat eine Frau auf der B42 bei Wiesbaden ein gesundes Baby zur Welt gebracht – mit telefonischer Unterstützung der Leitstelle, die dem Vater telefonisch Anweisungen gab.

Veröffentlicht am 15.05.25 um 21:04 Uhr

Um 16:23 Uhr ging der Notruf bei der Wiesbadener Rettungsleitstelle ein. Die 29-jährige Frau war am Dienstag mit ihrem Mann auf der B42 unterwegs zur geplanten Geburt in einem Krankenhaus, als die Wehen kurz vor der Anschlussstelle Frauenstein einsetzten, wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte.

Der Mitarbeiter der Leitstelle habe den werdenden Vater mithilfe eines strukturierten Abfrageprotokolls dann "sicher durch die Geburt" geführt. "Der Mann brachte seine Frau auf den Rücksitz und folgte den Anweisungen mit bemerkenswerter Ruhe - während der Verkehr um sie herum weiterlief."

Nur drei Minuten nach Beginn des Gesprächs sei das kleine Mädchen schon da gewesen - noch vor Eintreffen der Rettungskräfte. "Der erste kräftige Schrei nahm allen Beteiligten die Anspannung: Mutter und Kind waren wohlauf", so die Feuerwehr.

Insgesamt wurden zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Feuerwehr zur Absicherung des Verkehrs geschickt. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurden die Mutter und ihr Neugeborenes ins Krankenhaus gebracht.