So viel ist die limitierte Frankfurt-Münze wirklich wert

Zum 175-jährigen Jahrestag der Verfassung in der Frankfurter Paulskirche wurden limitierte 2-Euro-Münzen geprägt. Inzwischen werden diese auf Auktionsplattformen für tausende Euro gehandelt, Medien preisen ihren angeblichen Sammlerwert. Doch die Sache hat einen Haken.

Veröffentlicht am 13.02.25 um 10:06 Uhr

Am 27. März 1849 verabschiedete die Frankfurter Nationalversammlung in der Paulskirche die "Verfassung des Deutschen Reiches". Dieses historische Ereignis war der Anlass nach 175 Jahren eine ganz besondere Zwei-Euro-Münze zu prägen. Eine Münze, die jetzt für Goldgräberstimmung auf Auktionsplattformen sorgt.

Diese Euro-Münze aus dem Jahr 2024 wurde von Künstler Bodo Broschat aus Berlin gestaltet. Ihre Rückseite ziert die Paulskirche, in die eine Gruppe Menschen einzieht. Der Schriftzug "Paulskirchenverfassung 1849" ist daneben zu lesen. Die drei weiblichen Figuren vor der angedeuteten Deutschlandfahne sollen Einigkeit, Recht und Freiheit symbolisieren.

Die Gedenkmünze mit Paulskirchenmotiv Bild © BVA, Foto: Hans-Joachim Wuthenow, Gestaltung Motiv Münze: Bodo Broschat

3.500 Euro auf Kleinanzeigen-Plattformen

Erst jüngst berichteten mehrere Medien über den angeblichen Hype um die Münze: Angebote bis zu 3.500 Euro seien keine Seltenheit. Sie könne in Zukunft sogar noch mehr wert werden, heißt es dort.

Durchsucht man bekannte Auktionsportale im Internet, wird man schnell fündig - vielfach wird die Münze gelistet: Ein Angebot aus Darmstadt etwa preist sie tatsächlich für 3.500 Euro plus 4,50 Euro Versand an. Ein anderes aus Zwingenberg (Bergstraße) verlangt immerhin nur 500 Euro auf Verhandlungsbasis. Mal möchte jemand wenigstens 100, mal 150 oder 299 Euro - für eine einzige 2-Euro-Münze.

Schaut man sich - etwa auf eBay - nur die tatsächlich verkauften Münzen an, werden die Preise bereits geringer. Aber auch hier findet sich eine erst kürzlich verkaufte Münze für schlappe 300 Euro.

"Bares für Rares"-Händler David Suppes: "Das ist alles Scam!"

David Suppes ist Antiquitätenhändler und Münzexperte aus Wiesbaden, bekannt aus der ZDF-Sendung "Bares für Rares". Er kann über die hohen Preise nur den Kopf schütteln. Auf hr-Anfrage erklärt er: "Das ist alles Scam". Also: Betrug oder zumindest ein viel zu überzogener Preis. Täglich werde ihm und seinen Mitarbeitern die angeblich seltene Münze angeboten - nur ist sie eben nicht selten.

"Man muss kein Sammler sein, um auf eine solche Münze zu stoßen", erklärt Suppes. Jeder könne theoretisch in seinem Geldbeutel die Paulskirchen-Münze finden - und viele glaubten dann, einen vermeintlichen Schatz gefunden zu haben.

Antiquitäten- und Münzexperte David Suppes aus Wiesbaden ist seit 2019 Händler der TV-Sendung "Bares für Rares". Bild © David Suppes

Selbst eine limitierte Auflage von 30 Millionen Stück - so oft wurde die Paulskirche auf das Zwei-Euro-Stück geprägt - erzeuge nicht solche Preise auf dem Markt. Die Münze sei daher nicht viel mehr wert als ihr Tauschwert, sagt der "Bares für Rares"-Händler: zwei Euro.

In Zukunft keine Preissteigerungen zu erwarten

Ebenfalls wenig lohnenswert wird es wohl sein, die Münze für einige Jahrzehnte aufzubewahren und dann zu verkaufen. "Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass klassische Umlaufmünzen in den nächsten 100 Jahren an Wert gewinnen", erklärt Suppes. Die Auflage sei viel zu groß.

Und wenigstens Fehlprägungen? Könnten diese in der Händler- und Sammler-Welt viel Geld wert sein? Suppes verneint: "Die meisten angeblichen Fehlprägungen sind in Wirklichkeit entweder Beschädigungen oder wurden, wenn etwa ein Stern fehlt, absichtlich hinzugefügt".

Ort der Demokratie: Die Frankfurter Paulskirche ist Motiv einer Gedenkmünze. Bild © Imago Images

Andere Zwei-Euro-Münzen können viel wert sein

Es gibt aber durchaus Euromünzen, die sehr viel Geld wert seien können: Eine Zwei-Euro-Gedenkmünze aus dem Fürstentum Monaco mit Grace-Kelly-Motiv - die seltene Prägung mit dem Profil der Schauspielerin und Prinzessin von Monaco Grace Kelly - kann in einem guten Zustand wirklich mehrere tausend Euro erzielen, erklärt Münzexperte David Suppes.

Auch explizit hessische Münzen können laut dem Experten enorm viel wert seien: Aus der Zeit, als Deutschland während der Kaiserzeit noch ein geographischer Flickenteppich war, existierten zum Beispiel noch Münzen aus Hessen-Nassau. Weil das Gebiet viel kleiner gewesen sei als andere, wurden entsprechend auch weniger Münzen hergestellt.

So könne eine Goldmünze, deren Materialwert bei rund 500 Euro liege, schnell bis zu 20.000 Euro wert sein. Nur die hat keine Paulskirche drauf.