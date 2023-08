Bargeld-Schmugglerin in Frankfurt erwischt

Das Amtsgericht hat rund 140.000 Euro eingezogen, die eine Frau in die Türkei schmuggeln wollte.

Wie das Zollfahndungsamt am Dienstag mitteilte, stamme das Geld mutmaßlich aus Straftaten. Die Frau wurde am Flughafen mit dem Geld in Koffern erwischt. Die 40-Jährige war bereits 2020 wegen des Verdachts der Geldwäsche aufgefallen.