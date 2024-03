Bauarbeiten an der Main-Neckar-Bahn

In den kommenden Wochen will die Deutsche Bahn Gleise und Weichen auf der Strecke der Main-Neckar-Bahn austauschen. Das führt besonders in Südhessen zu Ausfällen und Änderungen im Regional- und Fernverkehr.

Im Weinheimer Bahnhof kurz hinter der Landesgrenze zu Baden-Württemberg will die Deutsche Bahn drei Weichen erneuern, außerdem sollen Schotter, Schienen und Schwellen auf rund achteinhalb Kilometern ausgetauscht werden.

Wie die Bahn mitteilte, kommt es daher bis Ende Mai zu Auswirkungen auf den Fahrplan von Regional- und Fernverkehrszügen, die auch Reisende in Südhessen betreffen - ab Samstag (30. März) zunächst im Fernverkehr, ab Dienstag (2. April) dann auch im Regionalverkehr.

Verkürzte und umgeleitete ICE- und EC-Linien

Bis zum 16. Mai fährt die ICE-Linie Stralsund–Hamburg–Gießen–Karlsruhe laut der Bahn nur auf dem Abschnitt zwischen Hamburg und Stralsund, der Abschnitt zwischen Hamburg und Karlsruhe entfällt. Somit werden unter anderem die Zwischenhalte in Hessen, etwa Darmstadt und Bensheim, nicht angefahren.

Zwischen dem 17. und 26. Mai soll diese Linie zum Teil in Heidelberg enden und beginnen, sodass der Abschnitt zwischen Heidelberg und Karlsruhe entfällt. Zum Teil soll die Linie aber auch über Mannheim umgeleitet werden – allerdings ohne Halt, sodass die Stopps in Darmstadt, Bensheim und Weinheim ausfallen.

Auf dem gleichen Abschnitt ist die EC-Linie Frankfurt-München-Klagenfurt vom 21. bis 28. April und an den Wochenenden vom 4. und 11./12. Mai betroffen: Sie wird dann laut der Bahn über Mannheim ohne Halt in Darmstadt, Bensheim und Weinheim umgeleitet und fährt insgesamt bis zu 15 Minuten länger.

Ausfälle und Ersatzbusse im Regionalverkehr

Auf der Linie S6 (Mainz – Bensheim) sollen laut der Bahn vom 2. April um 3.30 Uhr bis zum 17. Mai um 1.30 Uhr Busse auf dem Streckenabschnitt zwischen Mannheim und Bensheim fahren.

Auch auf der Strecke der Linie RE 60 (Frankfurt – Mannheim) werde es Ersatzbusse zwischen Weinheim und Heidelberg sowie Mannheim geben.

Für Fahrgäste der Linie RB 67 (Frankfurt—Schwetzingen) empfiehlt die Bahn, die Ersatzbusse der Linie RE 60 zu nutzen. Die Linie RB 67 fährt demnach abweichend bis Mannheim und entfällt zwischen Neu-Edingen/Friedrichsfeld.

Die Züge der Linie RB 68 (Frankfurt–Wiesloch-Walldorf) fahren in Fahrtrichtung Frankfurt ab Heidelberg früher ab als normalerweise.

Nach bisher vorliegenden Informationen können Pendler und Pendlerinnen in Richtung Darmstadt und Frankfurt somit weiterhin die üblichen Regionalzüge nutzen. Auch die Weschnitztalbahn soll wie gewohnt zwischen Weinheim und Fürth unterwegs sein.