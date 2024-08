Blauzungenkrankheit in Hessen weiter auf Vormarsch

In Hessen sind nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) aktuell mehr als 260 Betriebe oder Tierhaltungen von der Blauzungenkrankheit betroffen.

Veröffentlicht am 24.08.24 um 09:52 Uhr

Die Tierseuche hat Folgen unter anderem für das traditionelle Schäferfest an diesem Wochenende in Hungen (Gießen). Beim Festumzug am Sonntag sind keine Schafe dabei, auch Wettbewerbe wie das Landesleistungshüten oder Vorführungen mit Schäferhunden müssen nach Angaben der Stadt ausfallen.

Deutschlandweit wurden seit Juni mehr als 4.800 Fälle gemeldet. Der Erreger, der von bestimmten Mücken übertragen wird, ist nicht auf Menschen übertragbar. Auch Fleisch und Milchprodukte für Blauzungenkrankheit empfänglicher Tiere können bedenkenlos konsumiert werden.