Boris Rhein bremst Syrien-Diskussion

Ministerpräsident Rhein (CDU) bremst in der Debatte über die Rückkehr von Syrern aus Deutschland in die Heimat.

Veröffentlicht am 12.12.24 um 13:41 Uhr

"Es ist zunächst einmal natürlich eine Situation, eine Lage, die wir beobachten müssen", sagte der CDU-Politiker am Rande der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. "Ich glaube, dass es im Augenblick auch viel zu früh ist, hier zu schnellen Entscheidungen zu kommen." Damit äußert sich Hessens Landeschef viel zurückhaltender als prominente CDU-Kollegen. Auch gab er zu bedenken, dass viele Syrer in Gesellschaft und Arbeitsmarkt integriert seien.