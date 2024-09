Brand in Dönerladen in Friedberg

In einer Fast-Food-Passage in Friedberg hat es im Lager eines Dönerladens in der Nacht zum Donnerstag gebrannt.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Während der Löscharbeiten wurde die Kaiserstraße zeitweise gesperrt. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.