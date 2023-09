Brand in Zahnarztpraxis in Pfungstadt

In der City-Passage in Pfungstadt (Darmstadt-Dieburg) ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen.

Laut Polizei stand ein Stockwerk einer Zahnarztpraxis in Brand. Die Feuerwehr musste beim Löschen eine Decke abtragen. Es entstand hoher Schaden, weil auch teure Laboreinrichtung beschädigt wurde.