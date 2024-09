Bruchköbel: Evakuierung wegen Gasleck

In Bruchköbel (Main-Kinzig) ist am Donnerstagmittag bei Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden.

Veröffentlicht am 12.09.24 um 13:03 Uhr

Da Gas ausströmte, mussten laut Feuerwehr rund 20 Häuser evakuiert werden. Die meisten Bewohner waren nicht zu Hause. Die angetroffenen 18 Menschen in dem Wohngebiet kamen im Bürgerhaus unter. Inzwischen sei das Leck geschlossen worden, teilte die Feuerwehr dem hr am Mittag mit. Verletzt worden sei niemand. Die Gasleitung war bei Bauarbeiten kurz vor dem Alarm am bundesweiten Warntag durch einen Bagger beschädigt worden.