Am Freitagvormittag haben Unbekannte per Telefon und Notruf-App mit einer Bombe und einem Amoklauf an einer Grundschule in Darmstadt gedroht. Die Polizei evakuierte diese und eine angrenzende Kita vorsorglich.

Nach telefonischen Bomben- und Amoklaufdrohungen sind am Freitagvormittag eine Grundschule und eine angrenzende Kindertagesstättte in Darmstadt-Bessungen geräumt worden. Der Schulbetrieb wurde laut Polizei für Freitag ausgesetzt und die Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt, der Verkehr zeitweise eingeschränkt.

Drohungen per Telefon und App

Nach Angaben der Polizei erhielten gegen 9.15 Uhr sowohl die Schulleitung als auch das 1. Polizeirevier anonyme Anrufe, in denen eine Bombenexplosion in der Schule angekündigt wurde. Nahezu zeitgleich ging die Mitteilung einer noch unbekannten Person über eine Notruf-App ein, dass in der Turnhalle Gasgeruch wahrnehmbar sei. In einer weiteren Mitteilung per Notfall-App wurde kurz darauf auch ein Amoklauf angekündigt.

Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin gemeinsam aus. Mit Hilfe von Diensthunden wurden alle Räume der Schule und der Kindertagesstätte durchsucht. Sprengstoffverdächtige Gegenstände wurden dabei nicht gefunden. Hinweise auf den oder die Täter gab es zunächst nicht.