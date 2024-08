Drusel in Kassel leuchtet nach Farbprotest im Bergpark grün

Am vergangenen Wochenende färbten Aktivisten das Wasser im Kasseler Bergpark giftgrün. Jetzt wurde das verfärbte Wasser aus dem Rückhaltebecken abgelassen, in dem es zunächst aufgefangen worden war.

Veröffentlicht am 09.08.24 um 16:01 Uhr

Leuchtet plötzlich grün: Die Drusel in Kassel.

Leuchtet plötzlich grün: Die Drusel in Kassel. Bild © Stefanie Küster (hr)

Es fließt nun in die umliegenden Gewässer, weshalb auch die Drusel in Kassel am Freitag vorübergehend grünes Wasser führte. Die Farbe ist nach Untersuchungen gesundheitlich unbedenklich und auch nicht für Tiere oder Umwelt schädlich. Der Farbstoff werde nach und nach abgebaut, hieß es von Hessen Kassel Heritage.

Am Sonntag waren Mitglieder der Gruppe "Klimagerechtigkeit Kassel" auf die Kaskaden der Wasserspiele geklettert. Mit der Grünfärbung des Wassers wollten sie gegen den Salzhersteller K+S protestieren.