In Kassel und Darmstadt hat es am Donnerstag insgesamt drei schwere Unfälle mit Straßenbahnen gegeben. Ein 81-Jähriger kam dabei ums Leben, fünf Menschen wurden zum Teil schwer verletzt.

Kassel: 81-Jähriger stirbt

Im Kasseler Stadtteil Wesertor ist am Donnerstagmorgen ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 10 Uhr an der Kreuzung Weserstraße/Ysenburgstraße.

Der 81-Jährige war demnach an der Haltestelle "Weserspitze" zwischen die Straßenbahn und die Bordsteinkante geraten. Anschließend sei er von der Tram mehrere Meter mitgeschleift worden. Er starb noch vor Ort an seinen schweren Verletzungen.

Der Tramfahrer bemerkte den Unfall laut Polizei offenbar nicht. Erst an der nächsten Haltestelle Katzensprung habe er gestoppt, nachdem Zeugen ihn darauf aufmerksam gemacht hätten. Er erlitt einen Schock.

Wie es zu dem Unglück gekommen ist, war zunächst unklar. Ein Gutachter sollte den Unfallhergang rekonstruieren, die Polizei sucht außerdem Zeugen. Die meisten Fahrgäste hatten die Straßenbahn bereits verlassen, als die Polizei am Unfallort eintraf. Die Kreuzung war bis zum Mittag voll gesperrt.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich ein zweiter schwerer Tram-Unfall in Kassel - und zwar am Halitplatz. Nach Angaben der Polizei hatte eine 20-Jährige an einer Ampel erst die Straße und dann die Gleise überquert. Dabei habe sie die herannahende Tram übersehen, sei von ihr erfasst worden und gestürzt.

Die junge Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock.

Vier Verletzte in Darmstadt

In Darmstadt wurden bei einem Zusammenstoß zweier Straßenbahnen am Donnerstagnachmittag vier Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine Bahn an der Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße auf eine vor ihr stehende Bahn auf.

An der Haltestelle Friedrich-Ebert-Straße stießen die Straßenbahnen zusammen. Bild © 5vision.media

Ein 18 Jahre alter Fahrgast verletzte sich dabei schwer, er ist laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Zwei weitere Passagiere, eine 48-Jährige und eine 87-Jährige, sowie der 62 Jahre alte Fahrer der hinteren Bahn kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Auffahrunfall kam, war zunächst unklar. Den Schaden an den Straßenbahnen schätzt die Polizei auf über 10.000 Euro.

