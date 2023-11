Erste Bilder der europäischen Sonde "Euclid" gewähren einen detailreichen Einblick in den Weltraum.

"Noch nie zuvor konnte ein Teleskop solche gestochen scharfen astronomischen Bilder über so einen großen Teil des Himmels aufnehmen und so weit in das ferne Universum blicken", teilte die europäische Raumfahrtagentur Esa am Dienstag mit. Im europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt und auf dem Weltraumgipfel in Sevilla zeigte sie erste Bilder der Sonde. Auf den Bildern ist etwa der Perseushaufen im Sternbild Perseus zu sehen.