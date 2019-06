Spezialeinheiten der Polizei haben einen dringend Tatverdächtigen im Fall Lübcke festgenommen. Ein DNA-Treffer führte die Ermittler zu einem 45 Jahre alten Mann.

Die Polizei hat einen dringend Tatverdächtigen im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das hessische Landeskriminalamt am Sonntag mitteilten, wurde ein 45 Jahre alter Mann am frühen Samstagmorgen gegen 2 Uhr in Kassel von Spezialkräften überwältigt und in Gewahrsam genommen. Die Festnahme erfolgte nach einem DNA-Spurentreffer.

Mann sitzt in U-Haft

Aufgrund der Indizienlage wurde der Tatverdächtige bereits am Sonntag dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt und in Untersuchungshaft genommen. Er wurde in die JVA Kassel I gebracht.

Bei dem Festgenommen handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht um den vor einer Woche auf einer Nordseefähre festgenommenen Mann. Nähere Details sind bislang nicht bekann.

Erfolg für Soko "Liemecke"

Der CDU-Politiker Lübcke war in der Nacht vom 2. auf den 3. Juni mit einer Schussverletzung auf seiner Terrasse gefunden worden und später im Krankenhaus gestorben. Die Soko "Liemecke", zu der rund 50 Beamte gehören, nahm im Anschluss die Ermittlungen auf.

Sendung: hr-fernsehen, hessenschau, 16.06.19, 19.30 Uhr