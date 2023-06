Nach den Bränden im Habichtswald am vergangenen Wochenende sind zwei Tatverdächtige ermittelt worden.

Das teilte die Polizei in Kassel am Freitag mit. Im Zuge der Ermittlungen und durch verschiedene Hinweise sei sie auf zwei 18 und 20 Jahre alte Männer aus Kassel aufmerksam geworden, die zumindest im Zusammenhang mit dem zweiten Brand gestanden haben sollen, hieß es. Am Samstagmittag war zunächst ein Feuer in einer Fichtenschonung gemeldet worden. Betroffen waren rund 3.000 Quadratmeter Wald. Am Sonntag brannte es wieder, diesmal auf 2.500 Quadratmetern.