Finger bleibt in Bank stecken - Unfall an Frankfurter U-Bahn-Haltestelle

Kurzmeldung Finger bleibt in Bank stecken - Unfall an Frankfurter U-Bahn-Haltestelle

Ein elfjähriger Junge hat am Mittwoch an der Frankfurter U-Bahn-Haltestelle Fischstein im Stadtteil Hausen seinen Finger in einem kleinen Loch einer Sitzbank aus Metall eingeklemmt.

Feuerwehrleute entfernten mit technischem Gerät einen Teil der Bank vorsichtig. Der Junge wurde danach ins Krankenhaus gebracht.