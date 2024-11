Flugpassagier randaliert an Bord - Landung in Frankfurt

Ein Passagierflugzeug auf dem Weg nach Delhi hat eine außerplanmäßige Landung auf dem Frankfurter Flughafen hingelegt. Grund war ein aggressiver Mann an Bord.

Außerplanmäßiger Zwischenstopp am Donnerstag auf dem Frankfurter Flughafen

Außerplanmäßiger Zwischenstopp am Donnerstag auf dem Frankfurter Flughafen Bild © picture-alliance/dpa

Ein stark alkoholisierter Passagier hat während eines Fluges nach Delhi die Crew massiv verbal beleidigt und einen Mitarbeiter körperlich angegriffen. Trotz mehrerer Beruhigungsversuche eskalierte sein Verhalten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Deshalb habe der Kapitän bei dem Vorfall am Donnerstagmorgen beschlossen, die Maschine sicher in Frankfurt zu landen.

Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa (Archiv) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Ausnüchtern am Frankfurter Flughafen

Das Flugzeug habe seinen Flug am späten Vormittag fortgesetzt - ohne den störenden Passagier. Der 40-Jährige sei von der Polizei in Gewahrsam genommen und zum Ausnüchtern in den Transitbereich des Flughafens gebracht worden.

Er wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und der Beleidigung verantworten müssen.

Um welchen Flug und um welche Airline es sich handelte, gab die Polizei nicht bekannt.